Turchia | è ufficiale | ballottaggio il 28 maggio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il Consiglio elettorale di Ankara Ysk ha annunciato ufficialmente che il 28si terrà ildelle elezioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica, confermando con i suoi dati ...

Il Consiglio elettorale di Ankara Ysk ha annunciato ufficialmente che il 28 maggio si terrà il ballottaggio delle elezioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica, confermando con i suoi dati ...Secondo lo spoglio, il presidente uscente è avanti ma con oltre il 90% delle schede ... Tags: erdogan ·...attendendo lo scrutinio completo dei seggi prima di riconoscere la validità del conteggio. Il voto del 14 maggio però ha dimostrato che il futuro dellaè ancora tutto da scrivere e ...

Erdogan sotto il 50%, la Turchia va al ballottaggio Agenzia ANSA

Ora è ufficiale: in Turchia sarà ballottaggio. Il Consiglio elettorale di Ankara YSK ha annunciato lunedì pomeriggio che il 28 maggio si terrà il secondo turno delle elezioni per il rinnovo della ...Il Consiglio elettorale di Ankara Ysk ha annunciato ufficialmente che il 28 maggio si terrà il ballottaggio delle elezioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica, confermando con i suoi dati ...