Turchia al bivio | sfida all' ultimo voto Erdogan - Kilicdaroglu Ballottaggio il 28 maggio

Lae' in bilico dopo 20 anni di Erdogan al potere. Secondo lo spoglio ufficiale, il presidente e' un soffio sopra il 50% con oltre l'87% delle schede scrutinate ma l'opposizione contesta i dati ...... fino alla chiusura, avvenuta alle 17 in, le 16 di sabato pomeriggio in Italia. La spallata al regime, comunque non c'è stata. Un Paese alNonostante la grave crisi economica e l'...

La Turchia al bivio elettorale Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

1. Turchia al bivio Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a ritagliarsi un vantaggio abbastanza ampio da evitare un ballottaggio. Vantando un vantaggio di oltre 2 milioni di voti, ...Le elezioni in Turchia sono complicato e l'opposizione parla di avere dati diversi rispetto a quelli ufficiali.