Turchia al ballottaggio Erdogan è avanti | Rispetterò il risultato Kilicdaroglu | È una farsa | ma vinceremo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Alle presidenziali i turchi sono andati in massa a votare con un'affluenza che ha sfiorato il 90% degli aventi diritto. Per il presidente uscente "è il trionfo della democrazia". Il secondo turno fra due settimane

Intutto si deciderà aldel 28 maggio quando per la Presidenza della Repubblica quando il presidente Recep Tayyip Erdoan affronterà alle urne il leader dell'opposizione di centro ...8.31,spoglio finito,Erdogan a 49,24% Il presidente turco Erdogan si è fermato al 49,24% di voti ... Il 28 maggio si terrà iltra i due sfidanti. Secondo la tv di Stato,il voto dei ...Kilicdaroglu ha accolto con favore la prospettiva di une aveva anticipato che il suo partito avrebbe trionfato.

La Turchia in bilico dopo 20 anni di Erdogan: si va verso il ballottaggio RaiNews

Il presidente per la prima volta non riesce a imporsi al primo turno ma rivendica una "netta maggioranza in Parlamento". Lo sfidante kemalista Kilicdaroglu, che era stato dato in testa dai sondaggi, è ...Erdogan al voto: “Auspico esito positivo per Paese e democrazia”. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha votato nelle elezioni alle quali è candidato per un nuovo mandato. Se nessun candidato ott ...