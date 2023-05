Turchia al ballottaggio dopo lo spoglio contestato Erdogan fiducioso | in Parlamento la sua alleanza raggiunge il 49%

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le elezioni insi sono chiuse con lo scenario meno promettente di tutti: il. A urne chiuse, il candidato dell’opposizione Kemal Kilicadaroglu è arrivato al 45 per cento, mentre il presidente uscente Recep Tayyip Erfogan ha raggiunto il 49,5. Sinan Ogan, esponente del partito ultra-nazionalista, ha conquistato un inaspettato 5 per cento, mentre il candidato di destra Ince, ritiratosi pochi giorni prima male votazioni all’estero, ha ottenuto lo 0,5. Nessuno dei due candidati principali ha ottenuto i numeri necessari per vincere, seppur per poco. Il secondo turno è atteso adesso per il 28 maggio, ma le due settimane di campagna elettorale rischiano di avvantaggiare chi è ancora al potere a discapito di un’opposizione che ha saputo catalizzare il dissenso ma che ha meno margine di manovra rispetto al presidente ...

Laè in bilico dopo 20 anni di Erdogan al potere. Al primo turno delle elezioni presidenziali ...non ha raggiunto il 50% dei voti necessario per essere eletto e andrà quindi al, il ...Kilicdaroglu: 'Vinceremo al secondo turno' 'Se la nostra nazione dice che si andrà al secondo turno, vinceremo assolutamente al', ha replicato Kilicdaroglu. 'La volontà di cambiamento - ...Roma, 15 mag. Alle elezioni presidenziali insara'tra il presidente turco uscente Recep Tayyip Erdogan e il principale sfidante, leader della coalizione dei sei partiti di opposizione, Kemal Kilicdaroglu. Con lo spoglio ...

La Turchia in bilico dopo 20 anni di Erdogan: si va verso il ballottaggio RaiNews

Si va al ballottaggio il 28 maggio in Turchia , dove il presidente Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei ...Si va al ballottaggio il 28 maggio in Turchia, dove il presidente Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali di ieri e quindi a vin ...