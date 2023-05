Tumori | appello Boschi a Meloni | ' avanti con pdl oblio oncologico'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato la legge sull'. Serve ad evitare che chi ha sofferto per un tumore debba - una volta guarito - anche subire discriminazioni. In Italia ho presentato da mesi una proposta di legge bipartisan con lo stesso obiettivo. Rivolgo unalla presidenteperché si possa approvare il prima possibile anche da noi”. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Elena, prima firmataria della proposta di legge sull'

... direttore dell'Unità Operativa di Diagnosi e Terapia deiPediatrici del Policlinico di ... A conclusione, è stato lanciato unfinale alle istituzioni dei promotori dell'iniziativa. La ...... per lanciare unforte e deciso in favore della ricerca scientifica e dell'Airc, la ... impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più sicuri ed efficaci per iche ...'Diamo forza ai ricercatori', l'di Eleonora Daniele a Storie Italiane 'La vendita dell'...ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e cure sempre più efficaci contro i...

Ultimo'ora: Tumori: appello Boschi a Meloni, 'avanti con pdl oblio ... La Svolta

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato la legge sull’oblio oncologico. Serve ad evitare che chi ha sofferto per un tumore debba – una volta guarito – anche subire discr ...Una donna su tre è colpita da un tumore nel corso della vita. Nelle piazze italiane l’azalea e la guida su come prevenire i tumori più frequenti tra le donne ...