‘Troppi incidenti su due ruote’ | il decalogo della bici sicura

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – L’ultimo incidente che ha coinvolto un ciclista a Milano risale a pochi giorni fa. Nei mesi il tema sicurezza per chi si muove incletta nelle città d’Italia è finito a più riprese al centro del dibattito, riportato sotto i riflettori dalla notizia dell’ennesima vittimastrada. Non raramente, fra queste ci sono giovanissimi: studenti travolti mentre stavano andando a scuola, o anche bambini piccoli che pedalavano con mamma e papà. D’altro canto, i pediatri spesso evidenziano che utilizzare lacletta è un’occasione importante per fare attività fisica all’aria aperta. L’importante è adottare una serie di cautele che rendano questa pratica il piùpossibile, spiega all’Adnkronos Salute Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta, che ...