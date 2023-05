Tromso-Bodo Glimt martedì 16 maggio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilha rimesso le cose a posto dopo una stagione altalenante: la squadra di Knutsen ha già vinto 6 gare su 7 giocate, patendo l’unica delusione stagionale nella semifinale di coppa contro il Lillestrom. Le orde gialle si muovono verso nord per la sfida odierna sul campo del. I Gutan sono al terzo campionato consecutivo in massima serie e puntano a migliorare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Si gioca anche in Turchia, Norvegia e Arabia Saudita: favorite per la vittoria sono il/Glimt, il Galatasaray di Zaniolo e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo nelle trasferte contro, ...L'Odd viene dal successo esterno di misura contro iled é terzo con 9 punti; a punteggio piene il Lillestrom, reduce dalla sconfitta casalingo per 1 - 2 contro il/Glimt. Riepilogo delle ...Si gioca anche in Turchia, Norvegia e Arabia Saudita: favorite per la vittoria sono il/Glimt, il Galatasaray di Zaniolo e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo nelle trasferte contro, ...