Trombato alle elezioni e sotto processo al Csm | ora l’eterno Cosimo Ferri grazie alla legge Cartabia torna al ministero al fianco di Nordio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un intervallo di sette giorni, dal 21 al 28 giugno del 2022. È quello che garantirà aMariadi restare a vita e pernelle stanze del potere, aldella Giustizia in cui ha già comandato per cinque anni, con tre partiti etre premier diversi. E di nonre a fare il lavoro per cui – in teoria – è ancora pagato dallo Stato: quello di “umile” giudice del Tribunale di Massa, distaccatosezione penale di Carrara. Una funzione che il “geco” di Pontremoli, potentissimo uomo-cerniera tra politica e magistratura, in realtà ha svolto per appena tre degli ultimi 17 anni, cioè dal 2010 al 2013. Prima era stato al Csm, eletto appena 35enne, il più giovane membro di sempre. Dopo ha iniziato una florida carriera da politico: ...