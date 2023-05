Il nuovonascerà mercoledì 17 maggio dopo il confronto già programmato tra il ds. Zamuner e il tecnico Bruno Tedino che rinnoverà per un'altra stagione con opzione per l'annata successiva in ...... fu avviato addirittura 100 anni prima del Concilio didel 1563 che dispose per tutte le ...13 ottobre 2023 " ore 17.30 Casale Michele Testa - Viale Filippo De Pisis Masterclass " "...Se il, come da programma, procederà in direzione viale, i parcheggi off limits saranno, ogni volta, almeno ...

Trento, cantiere aperto e mercoledì nasce squadra 2023/24 ItaSportPress

Ultima stagione per le Manazzon prima della ristrutturazione: le foto dell’estate tappezzeranno la recinzione del cantiere grazie a a Piero Cavagna Ancora pochi giorni e i lidi estivi della città riap ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...