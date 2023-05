Trapiantato cuore fermo da 20 minuti | prima mondiale a Padova

'Per primi al mondo - ha detto , direttore della cardiochirurgia padovana - abbiamo dimostrato che si può utilizzare per un trapianto cardiaco unche ha cessato ogni attività elettrica da 20 ...Ma la legge italiana, in questi casi, prescrive che il prelievo da cadavere possa avvenire solo quando ilha cessato l'attività da almeno 20 minuti. "Per primi al mondo - ha detto Gino Gerosa, ...'Si tratta di una notizia emozionante - ha sottolineato Zaia - si apre una nuova pagina di storia sul fronte del trapianto di, risultato di un lavoro di squadra eccezionale portato avanti dalla ...

Trapiantato a Padova un cuore da cadavere: è la prima volta al mondo ilgazzettino.it

(Adnkronos) – Un cuore fermo da 20 minuti è stato trapiantato con successo a Padova l’11 maggio, su un uomo di 45 anni. L’intervento è stato annunciato oggi dall’Azienda ospedale università della citt .... Fino ad oggi nessuno era riuscito a trapiantare un cuore oltre i 20' dalla morte cardiaca imposta dalla legislazione, e il prelievo era ...