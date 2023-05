Unfermo da 20 minuti è statocon successo a Padova l'11 maggio, su un uomo di 45 anni. L'intervento è stato annunciato oggi dall'Azienda ospedale università della città veneta, la ...'Per primi al mondo - ha detto , direttore della cardiochirurgia padovana - abbiamo dimostrato che si può utilizzare per un trapianto cardiaco unche ha cessato ogni attività elettrica da 20 ...Ma la legge italiana, in questi casi, prescrive che il prelievo da cadavere possa avvenire solo quando ilha cessato l'attività da almeno 20 minuti. "Per primi al mondo - ha detto Gino Gerosa, ...

Trapiantato cuore fermo da 20 minuti, prima mondiale a Padova Adnkronos

NordEst – “Da oggi la cardiochirurgia non sarà più come prima, perché si apre una prospettiva che può ridare speranza a tanti malati che attendono un trapianto di cuore. Lo dobbiamo, con gratitudine, ...Primo trapianto di cuore da un organo che aveva cessato ogni attività elettrica da 20 minuti. Il primato mondiale è dell'Azienda ospedaliera di Padova. Trapianto ...