Tragico incidente sull’A30 | si aggrava il bilancio | muore anche un 16enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSiildell’avvenuto ieri sera sulla A30 Caserta-Salerno, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino (Salerno) e nel quale aveva perso la vita una 13enne. In nottata è deceduto in ospedale a Salernoil ragazzo di 16 anni che viaggiava in auto con la famiglia, originaria di San Valentino Torio. Si tratta di un giovane residente a Pagani che, inizialmente, era stato trasportato nell’ospedale di Mercato San Severino e, successivamente, trasferito a Salerno. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dall’inizio e, in nottata, la situazione è precipitata. Restano gravi le condizioni del bimbo di otto anni (lui in ospedale al Ruggi di Salerno), e della madre (trasferita Napoli) mentre è certamente fuori pericolo di vita il ...