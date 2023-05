Tragedia sull' A30 | Eravamo in gita a Pietrelcina da San Pio | poi è successo l' impensabile - il racconto del papà

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un tragico incidente avvenuto domenica sera'A30 ha portato alla morte di due giovani fidanzati e al ricovero in gravi condizioni di un bambino e della madre. Si cerca di capire le cause del drammatico evento che ha scosso la comunità locale. Il padre dell'unico sopravvissuto ha fatto un appello al sindaco per seppellire il figlio accanto alla fidanzata. Leggi l'articolo per conoscere tutti i dettagli. Di cosa parliamo in questo articolo... Tragico incidente’A30 Due fidanzatini morti, bambino di 8 anni e madre in gravi condizioni Investigazioni per comprendere le cause dell'incidente La famiglia in lutto chiede di seppellire il figlio accanto alla fidanzata Le cause del tragico incidente avvenuto domenica sera'A30 sono ancora in fase di analisi. L'auto coinvolta ha urtato entrambi i guardrail per poi ribaltarsi, ...