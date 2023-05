Tragedia nel Reggiano | bambina di sei anni cade dalla sedia in casa e muore dopo tre giorni

(Di lunedì 15 maggio 2023) Unadi seiè cadutaed è morta a distanza di trepresso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Succede a Pieve Rossa, frazione del Comune di Bagnolo in Piano, neldove Giulia, la piccola di origine cinese, martedì scorso ha subito un colpo finendo a terra da una distanza di qualche decina di centimetri mentre stava giocando. I genitori, vedendo che la bimba aveva battuto la testa, hanno chiamato i soccorsi nell’immediato. Arrivata in ospedale, Giulia ha subito un primo arresto cardiaco, ma il personale medico – che si è reso conto subito della gravità della situazione – è riuscito in un primo momento a rianimarla. È stata ricoverata al reparto di rianimazione pediatrica dell’Arcispedale, ma nonostante le cure e i tentativi dei medici, ...

