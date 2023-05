Trafitta da sbarra mentre guida | incidente nel napoletano | morta 22enne

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Tragiconella tarda serata di ieri a Marigliano, in provincia di Napoli. Una ragazza di 22 anni, di Somma Vesuviana, era alladella sua auto in un tratto di strada sterrata, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro unain disuso. Laha perforato il faro dell’auto andando a trafiggere la ragazza all’interno dell’auto, che èsul colpo. Sul posto, in via Nuova del Bosco, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno sequestrato l’auto e la salma, sulla quale sarà disposta l’autopsia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un incidente assurdo, una scena horror: una giovane di 22 anni è morta la scorsa notte in un incidente avvenuto a Marigliano (Napoli), in via Nuova del Bosco. La vittima stava percorrendo ...