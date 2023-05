Traffico Roma del 15-05-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) Luceverdesul grande raccordo anulare in assenza di altri disagi diminuiscono gradualmente gli spostamenti su entrambe le carreggiate sulla A12Civitavecchia Maggiore attenzione per la presenza di un incidente tra lo svincolo di Santa Severa è l’uscita per Ladispoli in direzione della capitale disagi possibili verso la statale Aurelia per la presenza di un cantiere Tra Torrimpietra e Cerveteriregolare sulla tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico gli spostamenti rimangono concentrati tra Corso Francia & via Salaria direzione San Giovanni lavori in corso su via Cassia dove tra via Giustiniana il transito viene tramite senso unico alternato unicamente dalle 930 alle 16:30 interventi di manutenzione su via di Grotta Perfetta qui fino a cessate esigenze chiuso alil tratto ...