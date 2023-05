Traffico Roma del 15-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità invariata la situazione sul Raccordo Anulare permangono coda in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la sala rotonda in interna incolonnamenti a tratti dalla Nomentana allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana sul tratto Urbano della Maracuja ancora rallentamenti e code dalla tangenziale est fino a Tor Cervara sulla tangenziale code tra Corso Francia la Salaria in direzione San Giovanni abbiamo poi coda all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Mario vicino a via della Pineta Sacchetti ricordiamo la chiusura per urgenti lavori di via di Boccea 3 via Verolengo e via Bra in direzione del centro deviazioni locali non si escludono ripercussioni ...