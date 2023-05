Traffico Roma del 15-05-2023 ore 18 | 00

(Di lunedì 15 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria proseguendo in internal ci sono ancora attratti dalla Nomentana sino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana sul tratto Urbano dellaL’Aquila ancora appuntamenti con code dalla tangenziale est a Tor Cervara sulla tangenziale code tra Corso Francia e la Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo poi coda all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Mario Fani fino a via della Pineta Sacchetti incidente in via di Portonaccio con le code registrate in direzione della Prenestina altro incidente allanina via Orazio Raimondo all’altezza di via ...

scorrevole in via Principe di Paternò, via Libertà, via Sampolo, via Francesco Crispi, ... Nelle scorse ore i vigili del fuoco sono inoltre intervenuti nei quartieri Oreto e Guadagna, via, ...... Mondello e via Roccazzo, in quest'ultima via ilveicolare è stato bloccato dalla polizia ...il sistema allerte Il sistema di prevenzione inizia con il Centro funzionale nazionale a, ...Presenti anche gli agenti della polizia locale del gruppo Monteverde per regolare il. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate, ma è molto probabile che si tratti di un atto ...

Ultima Generazione ha bloccato il traffico verso l'aeroporto di Fiumicino sull'autostrada A91, lasciando per alcune minuti Fiumicino isolata. Gli attivisti hanno invaso la carreggiata al grido di “non ...Tre feriti, tra cui una bambina di 5 mesi è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sull’autostrada A1 tra Cassino e Pontecorvo ...