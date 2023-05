Traffico Roma del 15-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti in carreggiata esterna tra l’uscita a Montespaccato lo svincolo Aurelia in direzione quindi dellaFiumicino proseguendo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti di lieve entità pere lavori tra Laurentina e l’uscita la polizia locale Ci comunica la chiusura per urgenti lavori di via di Boccea 3 via Verolengo e via Bra in direzione del centro deviazioni locali non si escludono ripercussioni per ilnell’ottavo Municipio sempre per urgenti lavori via di Grotta Perfetta è chiusa altra Viale Pico della Mirandola e via Salvatore Di Giacomo in direzione della via Ardeatina lavori in corso anche sulla Cristoforo Colombo con riduzione della sede ...