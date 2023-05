Traffico Roma del 15-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) Luceverdefa pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoregolare al momento sul Raccordo Anulare lungo le consolari chiusa al transito per una manifestazione a Prenestina in prossimità di piazzale Prenestino in direzione piazzale labicano ilè deviato in direzione di via L’Aquila sulla via Salaria lavori e chiusura altra Villa Ada viale Liegi attenzione alle deviazioni possibili difficoltà la circolazione chiusa al transito via di Grotta Perfetta per lavori urgenti tra Viale Pico della Mirandola e via Salvatore Di Giacomo verso via Ardeatina e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Marinari è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...