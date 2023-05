Traffico Roma del 15-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della 24L’Aquila sulla via Salaria lavori e chiusure altra Villa Ada viale Liegi da oggi lavori sul piazzale Annibaliano attenzione le modifiche Per quanto riguarda ilil programma lavori nella notte sul Muro Torto e la chiusura In entrambe le direzioni del sottovia Ignazio Guidi divieto di transito per lavori in via di Grotta Perfetta tra Viale Pico della Mirandola in via Salvatore Di Giacomo lavori urgenti in direzione di via Ardeatina e dalla 0:30 alle 5:30 di oggi chiusura notturna in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia per l’allestimento della maglia celebrativa che settantasettesimo anniversario della proclamazione della Repubblica gli allestimenti e le chiusure si ...