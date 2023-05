Traffico Roma del 15-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) Luceverdeben trovati da Simona Cerchiara sull’autostradaFiumicino incidente e rallentamenti tra il bivio per Civitavecchia aeroporto in direzione Fiumicino sulla via Cristoforo Colombo incidente all’altezza di via Pindaro per cui tra l’infernetto e Axa procedere con prudenza aincidente sulla circonvallazione Clodia verso il Foro Italico era 20 sulla via Salaria lavori e chiusura altra Villa Ada e viale Liegi attenzione alle deviazioni possibili difficoltà di circolazione con questo è tutto servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità