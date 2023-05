Traffico Roma del 15-05-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) LuceverdeBuona giornata ben trovati da Simone Cerchiara a Ostia riaperta via Capo Spartivento fino a poco fa chiusa per un veicolo in fiamme sulla via Laurentina incidente code verso all’altezza di via di Porta medaglia è di via di Trigoria sulla via Cristoforo Colombo lavori tra Marconi e la zona dell’ Ostiense disagi in entrambe le direzioni incolonnamenti dal Aurelio code verso la zona Prati abbiamo incolonnamenti sul Viale Vaticano etra via Baldo degli Ubaldi e via Angelo Emosulla tangenziale lunghi incolonnamenti dalla Tiburtina all’incrocio con la via Salaria raccordo anulare tratto nord della carreggiata esterna con code tra Cassia Trionfale direzione Aurelia dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della C e la Polizia locale diCapitale In ...