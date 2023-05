Totti e Sinner giocano insieme a Padel | il Foro Italico si accende di entusiasmo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma – Francescoha smesso di giocare a calcio nel 2017, ma la gente quando lo vede impazzisce ancora come un tempo. Come successo oggi, al, nella sesta giornata degli Internazionali di Roma: l’ex capitano della Roma ha giocato (e vinto) a, in coppia con il talento azzurro della racchetta, Giulio Graziotti. L’avversario? Nientepopodimeno che… Jannik: il campione di tennis ha giocato tre game contro il ‘Pupone’, in coppia con Michele Bruno (veterano delitaliano), per poi essere sostituito da Roberto Binaghi. L’atmosfera sui piccoli spalti posti davanti all’Ostello della gioventù era spettacolare: tantissimi bambini delle medie e ragazzini del liceo hanno attesoper più di un’ora, senza mai alzarsi: “C’è solo un capitano” e ...

...con lui c'era Jannik, il campione italiano, reduce dalla vittoria di ieri sera sul centrale. Entrato con il coro che lo accompagna ovunque, 'un capitano, c'è solo un capitano', Francesco...La passione per il padel di Francesconon è un segreto. Tutt'altro. Per questo quasi non stupisce vedere lo storico numero 10 palleggiare connell'allenamento, più che inedito, andato in scena nel pomeriggio al Foro Italico. ...'Non fare le palle corte!', dice, che invece confessa di trovare qualche difficoltà: 'Con le sponde è un casino!'. Francesco e Jannik sono microfonati, ma si sente forte anche un ...

Totti-Sinner, spettacolare sfida a padel agli Internazionali d'Italia Sky Sport

Roma – Francesco Totti ha smesso di giocare a calcio nel 2017, ma la gente quando lo vede impazzisce ancora come un tempo. Come successo oggi, al Foro Italico, nella sesta giornata degli ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...