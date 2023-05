Torta senza cottura | Bella da vedere | buonissima da mangiare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo un buon pranzo non puoi fare a meno di gustare un buon dessert? Per realizzare questo tuo desiderio goloso puoi provare a preparare in 5 minuti unafredda al cacao semplicissima e golosissima. Questacremosa e morbida sarà, sul palato, così sfiziosa da essere degna di una pasticceria. Gli ingredienti da recuperare per portare a termine questa ricetta sono: 3 cucchiai di cacao in polvere 180 gr di biscotti al cioccolato 300 gr di latte condensato 80 gr di burro 30 gr di gelatina 100 ml di panna al 33% 400 gr di crema di formaggio 150 ml di latte Prima fase della preparazione del dolce Prima di tutto andiamo a frullare i biscotti. Ottenuto un composto sabbioso trasferiamolo in una ciotola capiente per poi aggiungere il burro precedentemente fuso. Mescoliamo con una spatola fino a far assorbire correttamente il ...