Torta alla crema gianduia | un impareggiabile piacere al cioccolato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 15 maggio 2023) Laè un dessert ricco di sapori e di croccantezza grazie alle nocciole e alfondete! Vi conquisterà dal primo morso, lasciando a bocca aperta tutti i vostri ospiti! Un dolce tradizione di Torino, la sua origine risale al 1806 e da quel momento, è uno dei dessert più amati dagli italiani. Una ricetta semplice, aromatizzata dal rum e irresistibile, provare per credere. Curiose? Iniziamo!: ricetta e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: Per la base: rum, 3 cucchiai uova medie, 6 burro, 200 g zucchero di canna, 200 g nocciole intere, 200 g ciocciolato fondente, 200 g Per la farcitura: ciocciolato fondente nocciole intere, 50 g Accendete il forno 180 °. ...