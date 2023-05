... valido per il ritorno dei quarti di finale del c ampionato nazionale Primavera spagnolo, non è stato da meno anche in panchina dove i due allenatori, Álvaro Arbeloa e Fernando, sono quasi ...Lasciamo stare le percentuali, la parte importante è nell'altra metà della. "Non essendo ... A fine febbraio Ferránha raccontato di essere in terapia e di aver superato un periodo di grave ...... valido per il ritorno dei quarti di finale del c ampionato nazionale Primavera spagnolo, non è stato da meno anche in panchina dove i due allenatori, Álvaro Arbeloa e Fernando, sono quasi ...

Torres, la frase detta in faccia ad Arbeloa che ha acceso gli animi: rissa sfiorata Corriere dello Sport

MADRID (SPAGNA) - Che sia quello dei campionissimi o quello delle giovanili un derby è sempre un derby e gli animi si accendono facilemente. E infatti quello tra i baby dell' Atletico e del Real Madri ...La imagen del mitin de los candidatos en Valencia y la Comunitat Valenciana en las Torres de Serrano deja un panorama desolador sin casi público que señala que el 28M es un voto perdido ...