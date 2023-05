“Tornano insieme!” Maddalena | è successo subito dopo la vittoria di Mattia ad Amici 22 E c’è già chi festeggia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023)22, alla fine ha vintoZenzola. La nona e ultima puntata del Serale di questa edizione è andata in onda in diretta e su Canale 5 la sera di domenica 14 maggio. Seguitissima è dire poco: la finale del programma di Maria De Filippi ha tenuto incollati allo schermo quasi 5 milioni di telespettatori, con uno share che ha sfiorato il 30%. Un trionfo, proprio come quello del ballerino che ha battuto la favorita Angelina Mango. Quest’ultima si è piazzata seconda e ha anche vinto il premio della critica.Zenzola ha fatto fuori prima Isobel, poi Angelina: due compagne fortissime (e bravissime) nel gradimento. E ha ricevuto i complimenti anche da prof ed ex allievi, soprattutto una… Ma andiamo con ordine. La notte scorsa, Raimondo Todaro ha elogiato il vincitore di22 con un post pubblicato su ...