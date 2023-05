Tornano ad aumentare i fumatori in Italia

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 maggio 2023) Non succedeva da tanti anni, e il dato allarma gli esperti: per la prima volta, dopo parecchio tempo, inaumentano le persone che fumano. E il problema riguarda anche e soprattutto le donne. Le giovani sono fumatrici abituali di sigarette nel 24 per cento dei casi, contro il 16 per cento dei coetanei maschi. Non a caso, come ricorda la Fondazione Airc, fra le donne continua a crescere il tumore al polmone, e fra le cause c’è molto anche il tabagismo. Nel 2005 la legge Sirchia aveva introdotto una serie di divieti e limitazioni riguardanti il consumo di sigarette in luoghi chiusi, contribuendo in maniera incisiva a far diminuire la diffusione delle sigarette. Questa tendenza si è ora fermata, e l’anno scorso c’è stato un aumento di due punti percentuali nel numero dei. «Due punti sono tantissimo» avverte Alessandra Lugo ricercatrice Airc ...