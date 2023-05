Torna Open House Roma | oltre 200 luoghi insoliti e spesso inaccessibili saranno aperti gratuitamente

(Di lunedì 15 maggio 2023)anche nel 2023 l’evento annuale, un’occasione imperdibile per conoscere e scoprire la capitale attraverso visite guidate gratuite a200 siti di qualunque epoca,al pubblico. LEGGI ANCHE :–anche “Dimore storiche a porte aperte”: castelli, ville e parchivisitabili. Scopri l’elenco2023: in cosa consiste l’iniziativa Quest’anno,vede la sua undicesima edizione e raddoppia la durata con nove giorni e due weekend, dal 20 al 28 maggio. Si tratta di un evento completo e variegato, con visite guidate, tour, ...

L'Associazione Biella Jam Bluesa Spazio Hydro con una JAM organizzata per giovedì 18 maggio. La collaborazione riprende, dopo ...è inserito nella rassegna 'BiellaBlues' con il contributo ...Il mainstream Djokovicsulla sua versione dei fatti: "Avevo avuto il Covid ed ero guarito. Ho ... Ho rinunciato a due Usper restare coerente con me stesso. Non ho parlato, perché ho visto ...Oggi su La Stampasull'argomento per spiegare che ci sono solide basi scientifiche per affermare che il metodo uno strumento di prevenzione delle malattie tipiche dell'invecchiamento. Anche se, ...

Meta, trovato l'accordo (transitorio) con Siae: «La musica italiana ... Open

Una giornata in presenza a Bolzano (con partecipazione gratuita) per scoprire le best practice della piattaforma di condivisione dati Open Data Hub sviluppata dal NOI Techpark. L'evento è dedicato a c ...I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle un altro torneo, avvicinandosi sempre più all'appuntamento con il PGA Championship. Si è concluso infatti un equilibratissimo AT&T Byron Nelson (montepre ...