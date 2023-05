Torino | neonato cade dal letto e rimane incastrato | muore per soffocamento

(Di lunedì 15 maggio 2023) A Nichelino in provincia di, undi 6 mesi è morto perdopo essere caduto daldove dormiva con la madre,ndo – secondo le ricostruzioni degli investigatori –tra il comodino e il. È successo nella notte tra venerdì e sabato. Lo riporta Corriere, il quale specifica che i carabinieri hanno escluso qualsiasi tipo di violenza. Stando al Corriere, è stato il medico legale ad appurare che il bimbo è morto perdovuto alla caduta accidentale. Il piccolo, infatti, sarebbe scivolato per poi incastrarsi. È stato trovato morto alle 5 di mattina dalla mamma, la quale ha subito chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’autorità ...

