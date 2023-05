Torino ' monstre' fuori casa | 8 vittorie come nel 1976-77

Leggi su agi

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - Senza dover scomodare i record collezionati dal Grandenegli anni Quaranta (altra epoca e altro calcio), i numeri di quest'anno parlano chiaro: ildi Juric, nelle partite in trasferta, ha registrato un passo da capolista. Peccato per i troppi punti gettati al vento nei matchlinghi dove ha vinto solo cinque volte. Con il successo al Bentegodi sul Verona per 1-0, infatti, i granata hanno già collezionato in questo torneo l'ottavo successo esterno. Sanabria e compagni hanno fatto bottino pieno contro il Monza (1-2), la Cremonese (1-2), l'Udinese (1-2), la Fiorentina (0-1), il Lecce (0-2), la Lazio (0-1), la Sampdoria (0-2). Per ritrovare una marcia così trionfale, bisogna addirittura tornare indietro alla stagione-77, quella che vide il, con lo scudetto al petto, ...