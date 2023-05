Tonali | «Inter | un gol cambia tutto Dobbiamo giocare da Milan»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sandroè statovistato anche daTV sulla gara di domani contro l’. Una partita fondamentale, con il sogno finale di Champions League in palio. GOL NECESSARIO – Questo il pensiero di Sandrosudi domani: «Non sarà facile, sarà dura e complicata come abbiamo visto all’andata. Macrederci fin dall’inizio.fare un gol per poi poter attaccare ere. Con un gol la partita puòre e si allungherà ancora di più. Nel calcioveramente segnando una rete.entrare in campo con la voglia di poter ribaltare la situazione giocando da ...