Tonali | “Abbiamo 90 minuti per poter giocare da Milan Nulla è impossibile”

... anche quest'anno, loassegnato alle eccellenze del nostro mondo, nei comportamenti dentro ... Nella stagione 2021 - 22 aveva assegnato il Premio Bulgarelli a Sandroe Giacomo Raspadori. ..."C'è tanta emozione,la forza di lasciare da parte tutto. E' una partita sola e bisogna ... Sandro" La curva ci è stata sempre vicino e ieri ci ha voluto mostrare la sua vicinanza per ...non c'è nessunissimo problema,massima fiducia'. Parole queste di Simone Inzaghi che stanno ... E' arrivata anche la battuta ironica da parte di: 'Bisognava trovare un arbitro senza ...

Milan, Tonali: "Abbiamo l'occasione per poter cambiare la stagione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky in vista dell’euroderby di ritorno in programma domani sera.Intervistato a Sportmediaset, Sandro Tonali ha parlato così alla vigiia dell'Euroderby: "Perché siamo vicini, nonostante l'andata. Abbiamo 90 minuti per poter giocare da Milan, per dare tutto in campo ...