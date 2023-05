“Tocca proprio a lei” Isola dei Famosi | momento cruciale per Cristina Scuccia | Ilary Blasi e il pubblico testimoni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) Manca davvero pochissimo e ilassisterà ad una nuova puntata in diretta dell’dei. E sappiamo già in anticipo che succederà qualcosa di davvero molto significativo a. Per lei ci sarà undecisivo, che terrà tutti col fiato sospeso sia in Italia che in Honduras. La giovane farà di tutto per far parlare di lei in senso positivo, quindi vedremo lei all’opera in una versione decisamente molto attesa. E a proposito dell’dei, stando ad un sondaggio di Novella 2000,è al secondo posto come concorrente preferito della settimana. A prevalere è stata Helena Prestes, che ha staccato di molto l’ex suora. Ma quest’ultima è pronta per dare una svolta al ...