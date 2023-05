Titanic | la straordinaria musica del capolavoro di James Cameron

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 maggio 2023) A distanza di 25 anni dall'uscita al cinema, riscopriamo uno dei punti di forza deldi: la colonna sonora realizzata daHorner, vincitrice di due Oscar. Ha da poco compiuto 25 anni dalla sua uscita al cinema e, per l'occasione, è tornato nelle sale in versione restaurata:, ildiretto da, conquistò la generazione che nel 1997 lo elesse come fenomeno culturale, ma non ha mancato di appassionare anche il pubblico più recente, grazie a una magia che si rinnova continuamente: è la forza del grande cinema. Candidato a quattordici Oscar e premiato con undici statuette (un record che condivide con Ben-Hur e Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re), tra le eccellenze dinon ...