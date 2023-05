Tiro con l’arco | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Shanghai | Frangilli e Nespoli guidano la truppa tricolore

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ci si prepara per il secondo atto. La Nazionale italiana diconfa rotta verso(Cina), per l’appuntamento delladelda martedì 16 a domenica 21 maggio. Dopo l’esordio di Antalya, in Turchia, la selezione del Bel Paese si ripresenta con tanta voglia di far bene, confortata dai buoni risultati ottenuti nell’evento turco. Il riferimento va in particolare al compound dove sono arrivati il terzo posto di Elisa Roner e il quarto del mixed team della coppia Bruno-Roner. Massimo circuito internazionale che si proporrà in Cina con 297 arcieri, in rappresentanza di 40 Paesi, tra cui anche la squadra coreana che non aveva preso parte alle gare di Antalya. Indubbiamente, una presenza quest’ultima che alzerà il livello della competizione. In casa Italia, non ci saranno grossi ...