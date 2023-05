Timmermans duramente contestato dagli agricoltori a Taranto FdI | protesta sacrosanta contro le follie Ue

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Vivaci contestazioni questa mattina aFrans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega all’azione per il clima e il Green Deal europeo. In centinaia aCentinaia dipugliesi hanno dato vita a una vivacele politiche dell’Unione europea, cogliendo l’occasione della presenza dial Teatro Comunale Fusco a. In testa al gruppo didella Coldiretti un grande striscione con la scritta “Niente Europa senza agricoltura, no al cibo da laboratorio”. E ancora striscioni e cartelli tra i quali, “scendi dal pero!”, “Ue svegliati! La Xylella ti ...