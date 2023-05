“Ti abbiamo visto” Amici 22 | notato il gesto di Mattia prima della vittoria Polemica su Maria

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) IldiZenzola fa infuriare il pubblicofinale di22. Oramai lo sappiamo:ha vinto questa edizione del programma diDe Filippi in onda su Canale 5. Ma c’è stato un momento in cui il pubblico ha vacillato riguardo il grande amore per il ragazzo. Per molti spettatori infatti, c’è stato undiche è stato un tantino esagerato. Ma facciamo un attimo un passo indietro per capire il contesto. Come è ormai arcinoto, i finalisti di22 erano:, Isobel, Wax ed Angelina. Comeraccontato nei pezzi precedenti, i primi due a sfidarsi sono stati i ballerini Isobel e. >> “Ma come ti permetti?!”. Eurovision Song ...