The Witcher | Anya Chalotra | L' uscita di scena di Henry Cavill è difficile da accettare

(Di lunedì 15 maggio 2023)ha confessato il proprio dispiacere per l'imminentedidi, che a breve lascerà il ruolo di protagonista di Thea Liam Hemsworth., interprete di Yennefer di Vengerberg in The, ha espresso il suo dispiacere per l'dididalla serie Netflix che si appresta ad approdare sullo streamer con la terza stagione, l'ultima in cui vedremo l'attore inglese nei panni del protagonista Geralt di Rivia. Come ha rivelato il teaser trailer di The3, la prima parte della stagione debutterà su Netflix il 29 giugno, la seconda il 27 luglio. Alla fine della ...

Anya Chalotra , interprete di Yennefer di Vengerberg in, ha espresso il suo dispiacere per l'uscita di scena di Henry Cavill dalla serie Netflix che si appresta ad approdare sullo streamer con la terza stagione, l'ultima in cui vedremo l'...È una storia chiusa, che per forza di cose dovrà comunque avere legami consistenti con ciò che è avvenuto in precedenza, ma in un contesto più gestibile e meno stringente rispetto ad un, ...In attesa della terza stagione di, la showrunner Lauren Hissrich e l'attrice Anya Chalotra (interpete di Yennefer) hanno approfittato di un'intervista per commentare gli ultimi avvenimenti dello show . Ricordiamo come ...

The Witcher, Anya Chalotra sull'addio di Henry Cavill: 'Notizia dura da digerire' Everyeye Serie TV

Anya Chalotra ha confessato il proprio dispiacere per l'imminente uscita di scena di Henry Cavill, che a breve lascerà il ruolo di protagonista di The Witcher a Liam Hemsworth. NOTIZIA di VALENTINA ...L'evento estivo dedicato all'industria dei videogame prende forma: tra i protagonisti più importanti, ci saranno anche Activision, Electronic Arts e Disney ...