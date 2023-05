TFA Sostegno | alcuni docenti A046 tagliati fuori? I dubbi del CNDDU

... anche per il, in modalità telematica per la parte didattica: anche questo permetterebbe di raddoppiare il numero di accesso ai prossimi corsi dele abilitanti e ridurre i posti a ...VIII ciclo: il ritardo nella pubblicazione del bando preoccupa non poco gli aspiranti soprattutto coloro che dovranno svolgere tutte e tre le prove di selezione e che a questo punto ...... ma non in posizione utile ; abbiano tre anni di servizio nell'ultimo quinquennio anche senza abilitazione Prova scrittaI candidati esonerati dalla prova preliminare dovranno ...

TFA sostegno VIII ciclo, docente con tre anni servizio sostegno primaria può accedere al corso secondaria senza misurarsi con le selezioni Orizzonte Scuola

"Con l'autorizzazione ad assumere 20.000 insegnanti di sostegno, si fa un passo avanti anche per garantire la continuità didattica. Il rischio è però, come l'anno scorso, di perdere 14.000 ...la decisione del Ministro Valditara è causa di preoccupazione, tra i docenti specializzati, specializzandi, idonei e soprannumerari che hanno superato le tre prove concorsuali per accedere al TFA in ...