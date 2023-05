Test psicologico | ciò che vedi prima rivela quanto sei premuroso in amore

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 15 maggio 2023) Come ti comporti in una relazione sentimentale? Sei una persona premurosa o tendi a pensare solo a te? Con questolo scoprirai. Ci sono persone che all’inizio di una storia d’si comportano in un modo e con il passare del tempo, quando la fase d’innamoramento è passata, cambiano radicalmente atteggiamento. Si tratta di un atteggiamento volontario? Una volta acquisita la certezza dell’affetto del partner ci si lascia andare? Oppure semplicemente significa che l’è finito e che si continua a stare in relazione solo per abitudine? L’immagine che ti colpisce svelaseiin– Grantennistoscana.itOgni relazione fa storia a sé e di certo non si può valutare dall’esterno cosa stia accadendo. Tuttavia che nella fase di ...