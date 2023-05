Terzo settore | Manageritalia | Opportunità per manager e professionisti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Milano, 15 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Ile il mondo no profit sempre più attrattivi per i liberi? Quali le competenze richieste da unche in Italia fa segnare un +2% ogni anno? Qualiper? A queste e a molte altre domande ha cercato di rispondere l'incontro 'Meglio essere prossimi - professioni e professionalità del', svoltosi venerdì 12 maggio presso Casa Emergency in Via Santa Croce 19 a Milano, nell'ambito dell'assemblea annuale diExecutive Professional che dopo i lavori assembleari e l'intervento del presidente Carlo Romanelli, ha visto confrontarsi: MarioMantovani, presidente di ...