Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 15 maggio 2023

C'era grande, anzi grandissima, attesa per l'arrivo della protagonista di, Zuleyha, a Verissimo e l'intervista è stata toccante ed emozionante. L'attrice turca ha parlato sia della sua vita personale che del ruolo che le ha regalato la grande popolarità ...Serie TVe il lutto improvviso: morta l'amata attrice - Tragico addio Di Marina Drai - 14 Maggio 2023 21 L a fiction turcaè stata colpita da un lutto terribile: una delle attrici più ...A Verissimo è stata ospite la famosa attrice turca Hilal Altinbilek, protagonista della nota serie televisiva. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, la famosa attrice turca Hilal Altinbilek , che ha parlato della sua vita privata, lavorativa e sentimentale. Oltre a questo ha confessato anche ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 14 al 20 maggio La Gazzetta dello Sport

Durante l'episodio di Terra Amara che andrà in onda martedì 16 maggio su Canale 5 alle ore 14:10 con un singolo appuntamento, Eyup chiederà ad Hatip il quadruplo della somma pattuita per continuare ad ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...