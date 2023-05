Teramo | il bimbo ha l’autismo | il prete lo esclude dalla prima comunione

(Di lunedì 15 maggio 2023) A Silvi, in provincia di, ci sono state due messe della, una nella chiesa dell’Assunta, con 40 bambini, e l’altra al Santissimo Salvatore, con un solo ragazzino, vestito di bianco, seduto in una postazione speciale, e anche lui ha potuto ricevere l’Eucarestia tra cori, canti e grande affluenza di fedeli. Una mezza mobilitazione che ha scaldato il cuore dei genitori, ma non stempera le polemiche, durissime, sul caso di C., 10 anni e mezzo, a cui è stata negata la cerimonia con tutti gli altri amichetti. C., autistico, è un bambino molto affettuoso, dà abbracci e carezze. A volte, come racconta il papà Daniele, “può cadere, non parla, ma comprende. Il parroco, temendo che venisse rovinata la cerimonia, voleva che mio figlio facesse lada solo, nel retro della chiesa. Mi sono opposto e ...

Roma, ilautistico deriso dalle maestre continua a non andare a scuola. La mamma: 'Sta regredendo' Le ... un paesino in provincia di, in Abbruzzo. Qui come anticipato erano una quarantina i ...... paesino in provincia di. I bambini vengono chiamati da padre Antonio Iosue per le prove e Marco , come chiameremo ilpoi lasciato in solitudine, comincia a essere ghettizzato. Lo stesso ...Il è e il lo esclude dalla . È successo a Silvi, un piccolo paese nella provincia di. A raccontare l'episodio sono stati i genitori del ragazzino. 'Mio figlio, forse per stanchezza, non è stato fermo al suo posto - ha detto la mamma Monia - il parroco mi ha detto che così non ...

