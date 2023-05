(Di lunedì 15 maggio 2023) Un 2023 da dimenticare, fino ad ora, per. Sappiamo bene come ilta romano sia ormai fermo da un mese per l’ennesimo problemapatito durante il Masters1000 di Montecarlo, un infortunio che lo costrinse al forfait contro Holger Rune e che rappresenta solo la dodicesima partita ATP della sua stagione. Inizia però a intravedersi, forse, la fine del tunnel.sta provando in tutti i modi a rimettersi in forma in vista dei prossimi impegni, a testimoniarlo è un post sul suo profilo Instagram con cui annuncia di essereto ad, seppur in maniera blanda. “to inaver ricevuto delle buone notizie dalla mia squadra medica. Per adesso ...

Stoccarda, Queen's e soprattutto Wimbledon, potrebbero essere i palcoscenici del grande ritorno di. I suoi tifosi però non si perdono d'animo e sperano nel miracolo Roland Garros. Nei prossimi ...... ovviamente, ma le parole di Santopadre aFever sembrerebbero purtroppo confermare le nostre ... motivo per il quale non è ancora dato sapere, al momento, sevolerà o meno a Parigi.E ora lo capiamo un po' di più perchéBerrettini , che al Challenger di Phoenix si era ... Ha dovuto affrontare tre set serratissimi e sfoderare il suo miglior, per assicurarsi la vittoria ...

Tennis, Matteo Berrettini torna ad allenarsi sul campo dopo l'infortunio agli addominali OA Sport

Un 2023 da dimenticare, fino ad ora, per Matteo Berrettini. Sappiamo bene come il tennista romano sia ormai fermo da un mese per l'ennesimo problema agli addominali patito durante il Masters1000 di Mo ...L'ennesimo infortunio agli addominali non ha permesso all’ex finalista di Wimbledon di partecipare, per il secondo anno di fila, al torneo di casa, a Roma. Una botta durissima per il morale di Matteo, ...