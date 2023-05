Tennis | Internazionali Bnl | Medvedev agli ottavi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Daniilsi qualificadi finale degliBnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il russo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, supera in rimonta lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, numero 38 del ranking Atp e 31 del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-3 in un'ora e 55 minuti.

...a chi gli chiedeva del futuro di Mourinho alla Roma a margine dell'evento aglicon ... In chiusura due battute sulazzurro. "Mi affascina il ragazzo italiano che porta il nostro ...La verità, però, e chi si è gustato il match lo sa bene, è che Marozsan ha giocato un...Perché l'ungherese non ha solo stravolto i pronostici e reso imprevedibile l'epilogo degli...E dall'altra un Carneade ungherese di 23 anni, Fabian Marozsan, numero 135 del mondo, che prima di arrivare aglid'Italia non aveva mai vinto una partita Atp. Un massacro annunciato (...

Tennis, sorpresa agli Internazionali Bnl d'Italia: Alcaraz eliminato la Repubblica

match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; ...Daniil Medvedev si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il russo, ...