Tennis | Internazionali Bnl | Alcaraz ko al 3° turno con il numero 135 del mondo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Carlosesce di scena al terzodegliBnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Lo spagnolo,2 dele del seeding ma che tornerà1 la prossima settimana, cede all’ungherese Fabia Marozsan,135 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), dopo un’ora e 42 minuti. L'articolo CalcioWeb.

Carlos Alcaraz esce di scena al terzo turno degliBnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Al via la nuova campagna tv 'È più bello tornara a casa con Sky': lo ...ROMA - La giornata deglid'Italia 2023 si apre sul Grand Stand con l'eliminazione di Marco Cecchinato . Il tennista azzurro è stato sconfitto dal tedesco numero 101 del mondo Yannick Hanfmann con il punteggio ...Sesta giornata de glid'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo tre italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas , Musetti se la vedrà contro Tiafoe mentre ...

Diretta tennis Internazionali: Marozsan elimina Alcaraz, segui LIVE Corriere dello Sport

Vieni ad ammirare Alcaraz e scopri di impazzire per Marozsan. Gli Internazionali BNL d'Italia hanno offerto una giornata di grande, giovane, tennis al Centrale. C'era anche Francesco ...Dopo l'eliminazione di Fritz, arriva un altro ko a sorpresa negli Internazionali d'Italia. Questa volta tocca a Carlos Alcaraz salutare il torneo, venendo eliminato nei 16mi (6-3, 7-6) dall'ungherese ...