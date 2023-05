Tennis innovativo con ATP Media e Deltatre

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 15 maggio 2023) ATPintroducono una nuova veste grafica per la trasmissione delle partite di, arricchita da elementi innovativi che cambieranno la modalità di fruizione da parte dei tifosi. Il tutto grazie all’inserimento di dati e statistiche in tempo reale. Le nuove grafiche, sviluppate dall’azienda torinese, leader mondiale nelle tecnologie per ie l’intrattenimento sportivo, sono state svelate per la prima volta in occasione del BNP Paribas Open di Indian Wells, un anno fa. E con successivi pacchetti speciali nel corso di eventi come le Nitto ATP Finals di Torino e le Next Gen ATP Finals di Milano. Dopo aver completato la fase di test, il set di grafiche è stato progressivamente implementato nel corso della stagione, con nuovi contenuti generati dall’intelligenza ...