Tennis | Alcaraz | ' Marozsan mi ha costretto a giocare male | ora riposo prima di Parigi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - “Mi ha messo in condizioni scomode, mi ha”. Carlossceglie queste parole per rendere merito al suo avversario, Fabian, che lo ha appena eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia 2023. “Ha giocato una splendida partita – aggiunge l'iberico – e soprattutto ha saputo mantenere il livello per tutta la durata del confronto, qualcosa che non è affatto scontato per un ragazzo che viene dai Challenger. Io non ero nella mia migliore giornata, d'accordo, ma a un certo punto davvero non sapevo cosa fare. Juan Carlos (Ferrero, ndr) mi diceva di provare a entrare maggiormente nello scambio, il punto è che semplicemente non ci riuscivo”. “Non lo conoscevo molto, avevo solo seguito qualche suo risultato nei Challenger e sapevo che poteva ...